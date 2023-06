Conference League -Sconfitta beffa, al novantesimo, per la Fiorentina nella finalissima di Praga, contro il West Ham

Gli inglesi del West Ham, ieri sera nella finalissima di Conference League, disputata a Praga, si sono aggiudicati il trofeo, battendo la Fiorentina per 2 a 1, all’ultimo respiro. Una sconfitta che sa di beffa per la compagine viola di Italiano che aveva dominato la partita per lungo tempo. il club di Londra succede alla Roma, che lo scorso anno, vinse la prima edizione di questa terza competizione europea. Molto probabilmente, la squadra gigliata ha pagato a caro prezzo il coraggio e il cuore messo in campo, per il forte desiderio di alzare la Coppa. Per uno stupido errore difensivo, in contropiede, i toscani hanno subito la rete nel finale di gara che è costata la sconfitta immeritata, ma nel calcio conta, si sa, solo il risultato. Dunque l’Italia ha perso la seconda Coppa continentale, per cui, adesso, tutte le speranze per portare un trofeo nel nostro paese, sono riposte nella formazione di Inzaghi, la quale, sabato sera, affronterà nella finale di Champions, a Istanbul , la corazzata di Pep Guardiola, quel City che annovera fior di Campioni, favoritissimo per la vittoria della massima manifestazione per club del vecchio continente.