Totoallenatore Napoli – Vincenzo Italiano non si sbilancia sul suo prossimo futuro

L’allenatore gigliato Vincenzo Italiano è stato intervistato ai microfoni di Sky, nel post partita di Conference League, persa banalmente dai suoi ragazzi, contro il West Ham. Oltre a dirsi rammaricato e deluso per il risultato ingiusto della finalissima, il mister, alla domanda sul suo prossimo futuro, non ha fatto trasparire nulla, anzi, è stato abbastanza evasivo, dichiarando che, a breve, ne parlerà con la dirigenza viola e con il presidente Commisso, con i quali avrà un incontro formale come di solito avviene alla fine di ogni stagione e poi si vedrà il da farsi. Il patron della Fiorentina, però, non ha alcuna intenzione di far partire il condottiero della squadra che, a suo dire, resta un punto fermo del club. Ciò nonostante, è arcinoto, ormai che, nel totoallenatore per la sostituzione di Spalletti, Italiano è in pole position, rispetto agli altri candidati. De Laurentiis, qualche giorno fa, aveva detto che sul tavolo c’erano ben 20 nominativi, tuttavia, oggi la cerchia appare restringersi di molto.