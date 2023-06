Brand Napoli – Il marchio azzurro sale al 18esimo posto nella top venti della speciale graduatoria

Il club azzurro, con la vittoria del terzo scudetto e gli importantissimi risultati ottenuti in Champions League, dove, per poco, ha sfiorato la semifinale ha accresciuto di tantissimo il valore del suo brand. Nella speciale top 20 dei marchi della società calcistiche, difatti, il Napoli è passato dal 27esimo gradino al 18esimo ed addirittura è salito al secondo posto, come migliore crescita stagionale dietro alla corazzata Manchester City. Per la precisione, nel corso della gestione dell’imprenditore cinematografico, il valore del marchio Napoli è cresciuto del 275% aggiungendo quasi 180 milioni di euro solo in termini di trademark. Un risultato di grande prestigio per il presidente De Laurentiis che ,in breve tempo, ha scalato posizioni su posizioni, regalando al club partenopeo una risonanza mondiale. Ennesimo successo, quindi per questa società che, tra tre anni, celebrerà il suo centenario dalla nascita. Per la cronaca, la particolare classifica dei brand viene stilata da Football 50 con il supporto di Brand Finance che, tutti gli anni, al microscopio, passa in rivista i maggiori 50 club di calcio al mondo, in chiave marketing.

Fonte : Il Mattino