Conference League – Stasera la Fiorentina di Italiano tenta il colpaccio contro il West Ham nella finale di Praga, il Napoli alla finestra

In un certo senso la finale di Conference League di questa sera che vedrà di fronte la Fiorentina di Vincenzo Italiano e i britannici del West Ham, riguarda anche il Napoli di De Laurentiis, il quale sembra aver scelto proprio il tecnico dei gigliati per rimpiazzare Luciano Spalletti. Il patron azzurro, infatti, aspetterà l’ultimo atto della terza manifestazione continentale per clubs per discutere successivamente con la dirigenza toscana sul possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio dell’allenatore ex Spezia che è vincolato alla proprietà viola per un altro anno. Il presidente sarebbe pure disponibile ad una specie di indennizzo, acquistando un calciatore proprio dalla Fiorentina che potrebbe essere il difensore serbo Milenkovic, il quale prenderebbe il posto di Kim, in procinto di calcare i campi della Premier League con la casacca dello United. Per il momento, siamo sempre nel campo delle ipotesi, nulla è ancora deciso sul futuro mister che siederà sulla panchina dei partenopei, nella prossima stagione. Ma se dovessimo stilare una classifica dei papabili, Italiano sarebbe al primo posto con l’80% delle probabilità.

Fonte: Il Corriere dello Sport