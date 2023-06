Calciomercato – Kim ha già salutato i compagni di squadra e si appresta ad affrontare la nuova avventura in Premier

Il difensore sudcoreano Kim Min- Jae, autentica rivelazione del campionato di serie A, al punto di aggiudicarsi il premio quale miglior difensore di quest’annata, ha già salutato i compagni di squadra per apprestarsi a vivere una nuova avventura europea, in Premier League, dove, nella prossima stagione vestirà la maglia del Manchester United che verserà nelle casse del Napoli i 58 milioni di euro della clausola rescissoria. Una perdita importante per il Napoli che ,ora, avrà l’ingrato compito di trovare, sul mercato estivo, un sostituto di valore. Al momento i preferiti sul taccuino della società sono due: Scalvini giovanissimo centrale dell’Atalanta e Hiroki Ito, 24enne di nazionalità giapponese, attualmente in forza allo Stoccarda. Quindi il difensore verrebbe dalla Bundesliga, il che rappresenta un ottimo biglietto da visita per un impatto importante nella massima serie. Anche sotto il profilo economico potrebbe essere un buon affare visto che il suo cartellino non costerebbe più di dieci milioni di euro. Staremo a vedere cosa accadrà, da qui a qualche mese, quando il prossimo calciomercato entrerà nella fase calda e non per situazioni meteo.