Risultati delle italiane nelle Coppe europee: Atalanta, Napoli e Lazio ai play off di febbraio

Ieri si è conclusa la tre giorni di Coppe europee, che ha visto perdere per strada soltanto il Milan,. la cui sconfitta con il Liverpool di martedì scorso ha infatti., sancito la definitiva uscita dalla Champions e da tutte le altre manifestazioni continentali della squadra di Pioli. Come saprete già, Juventus e Inter, invece si sono qualificate per gli ottavi di finale della competizione europea maggiore. ,mentre l’Atalanta, con il ko di ieri contro il Villarreal, per 2 a 3, in casa, dovrà disputare i play off contro una seconda dei gironi di Europa League, la quale, nel giovedì ad essa dedicato, ha visto il successo del Napoli, al Maradona con il Leicester per 3 a 2 che qualifica la formazione azzurra, come seconda del raggruppamento, dietro lo Spartak Mosca, il che significa che i partenopei, come i bergamaschi, nel prossimo mese di febbraio, saranno costretti ad affrontare negli spareggi play off una squadra uscente dalla Champions. Stessa cosa dicasi anche per la Lazio, che avendo pareggiato per 0 a 0, all’Olimpico di Roma, con il Galatasaray, si è classificata al secondo posto, proprio dietro i turchi. Viceversa la Roma, arrivata prima nel suo girone della terza Coppa continentale, istituita quest’anno, la Conference League, ha guadagnato, grazie al successo, in Bulgaria,, sul Csk di Sofia, per 3 a 2, gli ottavi di finale senza passare per i play off. Appuntamento, dunque a febbraio e marzo per il ritorno delle Coppe internazionali che, ora, daranno spazio al campionato fino il 22 dicembre, in cui si chiuderà il girone di andata e sancirà la sosta natalizia.