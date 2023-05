Calciomercato – Kim allo Utd, il Daily Mirror dà per fatto l’affare

Non ci sono più dubbi, ormai, il difensore centrale del Napoli Kim Min Jae, tra poco, si trasferirà in Inghilterra, per indossare la maglia del Manchester United, in Premier League. Il noto quotidiano britannico Daily Mirror dà l’affare per sicuro. La società inglese, infatti, pagherà la clausola rescissoria di quasi 60 milioni al club di De Laurentiis. Tale clausola verrà esercitata nella prima metà del mese di luglio, portando nelle casse sociali azzurre una plusvalenza straordinaria, tenuto conto che l’estate scorsa, il sudcoreano è stato acquistato per soli 18 milioni di euro. Il Napoli, per rimpiazzarlo, starebbe pensando di prendere dall’Atalanta Scalvini, che ha fatto molto bene a Bergamo, sotto la gestione Gasperini, al punto di guadagnare anche la nazionale italiana. Il calciatore è quindi in cima alla lista dei desideri della società campana per la prossima campagna acquisti. Un vero peccato perdere un difensore centrale così forte che è stato uno degli artefici del terzo scudetto dei partenopei.