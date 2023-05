ANTEPRIMA PARTITA BOLOGNA vs NAPOLI – Azzurri in cerca del record di punti

Dopo la bella partita contro l’Inter di domenica scorsa, al Maradona, domenica, in quel di Bologna, per il penultimo turno di campionato, il Napoli intende confermarsi per ambire a superare il record di punti detenuto dalla squadra allenata da Sarri nel campionato 2017/18 che raggiunse quota 91, senza però riuscire a vincere il titolo che andò alla Juve, anche in virtù di episodi che fecero scalpore, come la mancata espulsione di Pjanic da parte dell’arbitro Orsato di Schio nel match Inter – Juventus 2-3. Ma torniamo ad oggi, contro i felsinei di Thiago Motta, uno dei papabili a sostituire Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, occorrono altri tre punti al fine di riuscire nell’impresa non solo del miglior punteggio della storia del club partenopeo ma anche per stabilire il nuovo primato di punti in trasferta. Al momento gli uomini di Spalletti hanno conquistato, lontano da Fuorigrotta, 14 successi, 2 pari e 2 sconfitte per un totale di 44 punti. Il vecchio record è detenuto dal Milan con 46, per cui, sbancando il Dall’Ara, il Napoli scriverà un’altra pagina di storia del calcio italiano. Veniamo ora alle possibili formazioni che scenderanno in campo domenica; i padroni di casa non potranno contare sul fantasista Orsolini, squalificato dal giudice sportivo, oltre agli indisponibili Kyriakopoulos, Soriano, Soumaoro. Nel frattempo i rossoblù hanno ritrovato il loro centravanti che nell’ultima gara, a Cremona, è rientrato ed ha pure segnato. Il tecnico brasiliano, dunque, fatta eccezione per l’ex Ascoli, non si discosterà dalla formazione vittoriosa allo Zini. In casa Napoli, invece, rispetto al match con i nerazzurri, ci potrebbero essere delle novità. Possibile spazio, pertanto, per alcuni calciatori poco utilizzati, come Gollini, Ndombelè e Raspadori. Dunque vediamo quali potrebbero essere i due schieramenti della partita:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Ndombelé; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.

Passiamo adesso alle statistiche e alle curiosità che riguardano le due contendenti: Bologna e Napoli si affronteranno per la 148esimo volta nella loro storia. Il bilancio vede i neo campioni d’Italia in vantaggio per 60 vittorie contro 47, 40, invece i pareggi. Gli azzurri non perdono al Dall’Ara dal 2019, quando gli uomini del compianto Mihajlovic si imposero per 3 a 2. Da allora, nelle quattro successive gare, 2 successi e due pari per i napoletani. Nello scorso campionato ci fu il blitz dei campani per 2 a 0, mentre nel girone di andata, lo scorso ottobre, il Napoli ebbe la meglio per 3 a 2. Per concludere, in casa, i rossoblù emiliani hanno conquistato 29 punti su 51 disponibili e sono imbattuti da sei match di fila, infatti l’ultima sconfitta risale al 12 febbraio, ad opera del sorprendente Monza, corsaro per 1-0. Monza che recentemente, al Brianteo, si impose sui partenopei per 2 a 0.