Gaetano: “Voglio vincere ancora con il Napoli. Sogno di diventare capitano

“Il gol all’Inter al Maradona è stata una delle emozioni più belle che può capitare. E’ stato molto bello e straordinario”. Così Gianluca Gaetano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato le sue emozioni per il primo gol in Serie A siglato domenica scorsa al Maradona nel match contro l’Inter.

“E’ stata una bella scoperta, anche noi ci siamo poi accorti delle nostre potenzialità. Abbiamo lottato in ogni partita e poi alla fine è arrivato lo scudetto. L’emozione più grande dopo la nascita di mia figlia? Sì, sicuramente. Campione d’Italia col Napoli non è da tutti. L’emozione dopo la matematica arrivata a Udine è stata spettacolare, però l’unica cosa è che sono scappato subito negli spogliatoi perché la maglietta di quella sera volevo incorniciarla e non darla via”.

“E’ stata la prima cosa, il gruppo ogni settimana va a cena insieme, lavora insieme sia chi gioca che chi non gioca. E’ il gruppo compatto la nostra forza”.

“Sentirsi dire certe parole dal mister fa sempre piacere, è stato un percorso straordinario”.

“Se sogno di indossare un giorno la fascia di capitano del Napoli? Certo, ma c’è ancora tanto da lavorare. Voglio restare a Napoli, Segnare tanti gol e togliermi soddisfazioni, magari altri scudetti. Però vediamo, ci sono tante cose da sistemare”, ha concluso il centrocampista azzurro.

