Il Napoli e Stanislav Lobotka hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto

Il Napoli e Stanislav Lobotka continueranno insieme. Le parti hanno raggiunto l’accordo verbale per il rinnovo del contratto. Per la firma si procederà tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Il centrocampista slovacco classe 1994 prolungherà per quattro anni con opzione per il quinto. La nuova scadenza sarà fissata al 30 giugno 2027 con opzione per un’altra stagione. Stanislav Lobotka, quindi, resterà a Napoli fino ai 34 anni.

Il contratto dell’ex centrocampista del Celta Vigo toccherà i 3 milioni di euro annui (2,5 milioni il quinto anno). Alla firma, invece, lo slovacco percepirà 2 milioni di euro.

GianlucaDiMarzio.com