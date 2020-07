LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: il VAR salva Gattuso, convince appieno solo Hysaj

OSPINA 5,5: molto incerto su alcune parate, per sua fortuna lo salva il VAR.

DI LORENZO 5,5: non è il giocatore della prima parte del campionato, timido e molto rinunciatario nell’osare in fase di spinta.

MANOLAS 5,5: si perde troppo spesso l’uomo, distratto o preoccupato per una noia muscolare.

KOULIBALY 6: il più solido lì dietro, bravo anche quando prova a suonare la carica in ripartenza.

MAXIMOVIC 6: rende più impermeabile la difesa, più sciolto anche nella costruzione in uscita.

HYSAJ 7: segna il suo primo gol in A e va vicino alla clamorosa doppietta pochi minuti dopo. Bello tonico e intraprendente anche in una posizione, a sinistra, non naturale per lui, è in grande forma.

CALLEJON 5,5: manca un gol possibile nel primo tempo, poi nel secondo tempo si vede poco o niente.

FABIAN RUIZ 4: svogliato, lento, inguardabile in questo momento in cui la forma non lo sostiene.

LOBODKA 5,5: si limita al compitino, non illumina, non apre il gioco è troppo scolastico.

: poco intraprendente, poco dentro il match, non mostra i soliti strappi e la qualità che gli è propria.: entra con grande voglia e viene premiato da un bel gol.: chi lo ha visto?: si fa ammonire ingenuamente, salterà la sfida contro l’Inter.: impreciso, si divora almeno un paio di gol clamorosi.bravo a dare una mano in fase di non possesso.pochi minuti per lui in cui fa poco per mettersi in mostra.