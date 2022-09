SSCN – Ultimi due giorni per sottoscrivere l’abbonamento

La SSCN ha comunicato che sabato 10 settembre alle ore 15 in concomitanza con l’inizio di Napoli-Spezia, si concluderà la campagna abbonamenti per la stagione in corso. Quindi rimangono solo due giorni per sottoscrivere l’adesione alle partite casalinghe del Napoli ed usufruire dei vantaggi legati alla prelazione dell’acquisto dei tagliandi per le prossime gare al Maradona, di Champions League, contro Ajax e Rangers, nonché assistere ad alcune sedute di allenamento, in quel di Fuorigrotta. Oltretutto il costo unitario di ogni partita, abbonandosi in Curva, è meno di 20 €., mentre acquistando il tagliando partita per partita si pagherà dai 30 ai 50 €, in base al blasone della squadra avversaria. Ricordiamo, ora, i prezzi per Napoli vs Spezia di domani pomeriggio:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, salvo per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiori delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.