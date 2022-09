Coppe europee – Lazio o k, Roma sconfitta, pari interno per la Fiorentina

Anche nelle altre due competizioni europee, luci ed ombre per le tre compagini italiane impegnate. Bene la Lazio in Europa League, che, all’Olimpico, ha battuto per 4 a 2 gli olandesi del Feyenord, male, invece l’altra squadra capitolina, sconfitta in trasferta, per 2 a 1 dal Ludogorets. Infine, in Conference League, soltanto un pari per 1 a 1, al Franchi tra Fiorentina e Rigas FS. Da martedì 13 riparte il treno europeo con la seconda giornata dei gironi eliminatori delle varie competizioni.