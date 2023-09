Brindisi-Benevento 0-1: gol pesante di Ferrante. Per la Strega altri 3 punti preziosi

Sul neutro di Picerno il Benevento affronta il Brindisi. Gara valida per la 5^ giornata del campionato di serie C, girone C.

Nel Brindisi di mister Danucci c’è il rientro dalla squalifica di Bizzotto. Questo l’undici iniziale che scende in campo:Saio in porta, linea difensiva con Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Nicolao. In mediana Cancelli, Malaccari, Ceesay, Attacco con Lombardi, Moretti, Albertini. A disp.: Albertazzi, Vona, Monti, Gorzelewski, Bunino, Petrucci, Mazia, Bellucci, Fall, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Galano, Ganz.

Il Benevento è alla ricerca di altri tre punti preziosi e Andreoletti vuole vedere miglioramenti gara dopo gara.

La Strega risponde con Paleari tra i pali. Berra, Capellini, Pastina in difesa. El Kaouakibi, Talia, Pinato, Masciangelo a centrocampo con Karic e Tello alle spalle della punta Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Marotta, Ciano, Simonetti, Agazzi, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Rossi, Bolsius.

Arbitra il signor Turrini di Firenze

La gara

Al 6’ spizza di testa Ferrante sugli sviluppi di un corner ma il pallone è alto sulla traversa. Vantaggio del Benevento con Ferrante al 22’: cross di El Kaouakibi e da vero rapace dell’area di rigore la punta non perdona. Giallo per Ceesay al 37’: il calciatore del Brindisi ferma fallosamente Pastina. Tre minuti dopo stessa sorte a Tello: il colombiano alza troppo la gamba e colpisce Ceesay. Si rende pericoloso il Brindisi con una rovesciata di Cappelletti al 43’ ma il pallone termina alto. Termina dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco con la Strega che va al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa il Brindisi inserisce Ganz al posto di Ceesay. Vicino al raddoppio la Strega con El Kaouakibi al 46’ che si coordina e raccoglie un cross di Masciangelo ma il tiro termina a lato. Al 56’ il pallone carambola sui piedi di Karic che conclude a botta sicura ma il portiere Saio dice di no. Poteva essere il gol del 2-0. Due cambi al 57’: il Benevento manda in campo Ciano al posto di Tello e il Brindisi Golfo per Moretti. Intervento di Paleari al 60’: punizione di Golfo e grandissima parata del portiere della Strega su colpo di testa di Cappelletti, che toglie un pallone destinato all’incrocio dei pali.

Spinge il Brindisi che costringe il Benevento a difendere. Giallo per Masciangelo al 65’ che commette fallo su Albertini. Esce proprio Masciangelo ed entra Benedetti al 66’. Al 75’ viene ammonito Bizzotto nel Brindisi. Il difensore commette fallo su Ferrante. I padroni di casa mandano in campo De Angelis al posto di Cancelli al 77’. Doppio cambio nel Benevento: all’80’ entrano Kubica e Marotta al posto di Pinato e Ferrante. Tenta le ultime carte anche Danucci: il tecnico del Brindisi manda in campo Bunino e Galano per Lombardi e Albertini all’82’. Ammonito Talia nel Benevento, reo, all’83’, di aver disturbato il portiere avversario.

Stregoni che cercano di controllare gli ultimi minuti di gioco nei quali rimedia il cartellino giallo Pastina che stende Bunino. L’arbitro concede cinque minuti di recupero ma il risultato non varia. Gli uomini di Andreoletti conquistano altri tre punti preziosi dopo quelli contro il Taranto.