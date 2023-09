ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs UDINESE – L’undici di Garcia obbligato a vincere

Il Napoli, dopo il secondo pareggio esterno consecutivo che non ha affatto soddisfatto le aspettative della tifoseria partenopea che aveva fatto la bocca buona, ammirando la squadra di Spalletti, torna al Maradona per affrontare i bianconeri dell‘Udinese, reduci da due k o di fila, per la sesta giornata di serie A. Una partita che Di Lorenzo e compagni sono obbligati a vincere per spegnere tutte le polemiche scaturite ultimante verso il tecnico transalpino e gli stessi calciatori, accusati di appagamento. Gli azzurri, infatti, non hanno avuto un avvio esaltante in questo campionato, in cui, dopo cinque gare, si ritrovano molto lontani dall’Inter capolista, con soli otto punti in classifica frutto di due successi, due pareggi e una sconfitta, quella in casa con la Lazio. Alcuni calciatori, tra i protagonisti della stupenda cavalcata dello scudetto, sono in netto calo fisico e mentale, come per esempio Kvaratskhelia; il georgiano non trova la rete da marzo e non è tranquillo, in virtù delle tante sostituzioni subite ad opera dell’allenatore. Osimhen, invece, potrebbe perdere il posto, dopo la brutta scenata con Garcia, all’atto della sua uscita dal campo, a pochi minuti dal termine del match di Bologna. Del resto l’Udinese non è che stia molto meglio, dal momento che sta attraversare un periodo di crisi, non trovando il giusto equilibrio, sia nella fase offensiva che in quella difensiva, dopo le partenze e gli arrivi estivi. A Napoli, l’allenatore dei friulani tenterà di imbrigliare i padroni di casa, mirando a chiudere tutti gli spazi in cui potrebbero infilarsi il nigeriano e il numero 77 azzurro. Al Maradona, domani sera, molto probabilmente, rivedremo la formazione del Dall’Ara, però con Mario Rui e Politano titolari. Per quanto riguarda Sottil, il tecnico manderà in campo la squadra migliore, praticando, come sempre, il 3/5/2 Ma vediamo i due possibili schieramenti delle due contendenti :

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Andrea Sottil.

Come di consueto, è il turno delle statistiche e dei numeri del match tra friulani e campani; contiamo 92 precedenti, di cui 82 in massima serie, nei quali il Napoli ha raccolto 41 vittorie contro 19 dell’Udinese, mentre 32 sono i risultati senza vincitori e né vinti. Ovviamente anche lo score delle reti realizzate parla napoletano, con 146 gol azzurri e 115 bianconeri. L’ultimo incrocio, a Fuorigrotta risale al 12 novembre 2022; in quella partita i partenopei ebbero la meglio per 3 a 2.