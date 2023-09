Bagni: “Il Napoli dello scudetto non c’è più. Spogliatoio insofferente”

“Il Napoli dello scudetto non c’è più”. Parola di Salvatore Bagni , 67 anni ieri, intervistato dal Corriere dello Sport: “In sei mezze partite, abbiamo visto solo alcune vittorie individuali grazie ai giocatori più forti. Ogni allenatore ha la sua visione, ma quando ti ritrovi a guidare una squadra perfetta e i risultati peggiorano, qualcosa non va”. Osimhen come Kvara a Genova. Quando gli è stato chiesto cosa suggerissero le espressioni dei giocatori, Bagni ha risposto: “È evidente che non siano felici, e probabilmente hanno già sollevato questa questione con l’allenatore. Le prestazioni attuali sono preoccupanti, con il gioco che è diventato sterile e basato principalmente sul possesso palla”. Bagni ha anche commentato il caso Osimhen: “Quel gesto, che ricorda tanto quello di Kvaratskhelia a Genova, racconta l’insofferenza che c’è all’interno dello spogliatoio e non va sottovalutato. Uno come Osimhen, che sbaglia anche un rigore, andava lasciato in campo fino alla fine”. Infine, Bagni ha parlato delle scelte tattiche di Garcia , sottolineando che giocatori come Raspadori e Lindstrom potrebbero avere un ruolo più significativo in formazioni diverse: “Il danese è un trequartista, non un esterno, nel 4-3-3 sarebbe adattato anche lui”. Bagni anche accennato alle preoccupazioni dei tifosi e alle critiche rivolte all’allenatore Garcia, nonostante il tweet di De Laurentiis che ha cercato di difenderlo: “Ma i tifosi sono delusi, il campo sta parlando”.

