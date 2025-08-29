BOLLETTANDO

Champions League, Italia a caccia di riscatto: Inter e Napoli outsider in quota, Barcellona favorito su Liverpool e Psg

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 1 min read

ROMA – Cancellare la pesante sconfitta subita nella finale di Monaco contro il Psg e riportare in Italia il titolo dopo 16 anni. È questo l’obiettivo della nuova Inter di Christian Chivu, che però non parte con i favori dei bookmaker – come riporta Agipronews  – dopo l’ufficialità del campionato della fase a campionato: la vittoria del trofeo dei nerazzurri – sfumata due volte in finale negli ultimi tre anni – si gioca a 25 su Snai, stessa quota del Napoli di Antonio Conte, con le italiane ben lontane dal Barcellona, in pole a 6,50 su Planetwin365, davanti a Liverpool a 6,75 e i campioni in carica del Psg a 7. Più staccate Real Madrid e Arsenal a 8, con il Manchester City visto a 9. Le altre italiane? Il titolo per la Juventus, che manca dal 1996, dato a 33, con la prima volta dell’Atalanta altissima a 100. Difficile comunque che la Champions torni in Italia, opzione fissata a 8, preceduta da Inghilterra a 1,95, Spagna a 3 e Francia a 6.

Per quanto riguarda invece il primo posto finale nella fase a campionato, che sancisce poi la griglia che accompagna le squadre fino alla finalissima di Budapest, ancora stesse quote per le italiane, con Inter e Napoli, proposte sempre a 25, con la Juventus a 33 e l’Atalanta a 100, mentre in cima alla lavagna si conferma il Barcellona, a 5,50, con Liverpool secondo a 6,50, Arsenal a 7, mentre il duro calendario degli uomini di Luis Enrique, fa scendere la vetta del Psg a 9 volte la posta.

 

EMT/Agipro

