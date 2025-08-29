NEWS

Gino De Canio e Bortolo Mutti a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 2 min read

Gigi De Canio è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Urna benevola, il Napoli passerà il turno. De Bruyne mi ha piacevolmente sorpreso”

“Il sorteggio Champions del Napoli? Lo definirei benevolo, tutto sommato, chiaramente sono discorsi che si fanno ad inizio stagione, poi magari durante il percorso dipenderà molto dal momento di forma di una squadra. In linea di massima il Napoli può passare il turno.

Conte valore aggiunto? Dirlo ancora una volta potrebbe sembrare per lui quasi “offensivo”, Antonio ha dimostrato ampiamente le sue qualità in Italia ed in Europa, non mi sorprende la sua elasticità, piuttosto quello che mi rende felice è il coinvolgimento di De Bruyne nel progetto Napoli, la sua è una partecipazione totale, fisica, atletica, contrariamente a ciò che molti addetti ai lavori pensavano il belga darà ancora tantissimo al calcio e gli azzurri ne trarranno giovamento.

Il ritorno di Elmas? Il macedone rientra nell’ambito di ciò che dicevo di Conte, che sfrutta al massimo le caratteristiche dei suoi elementi, ed Elmas è un giocatore duttile, che può fare più di un ruolo. Spalletti in passato l’ha valorizzato moltissimo, facendolo giocare un po’ ovunque, riconoscendogli questa duttilità, fermo restando che Luciano lo vedeva più come una mezz’ala.

Hojlund? Ottimo giocatore, avere più soluzioni di livello, cosa che un po’ al Napoli è mancata lo scorso anno e ciò rende l’idea del prodigio compiuto nella vittoria del campionato, fa stare più sereno l’allenatore nel corso di un’annata. Antonio ora si gira in panchina e vede elementi di grande spessore ed anche Hojlund lo è: il danese è giovane, non ha potuto dimostrare appieno le sue potenzialità anche perché lo United vive ultimamente stagioni un po’ altalenanti”.

Mutti

Anche Bortolo Mutti è intervenuto a Febbre a 90:

“Importante l’approccio alle gare. Hojlund? Ottimo acquisto, profilo ideale per gli azzurri”

“I sorteggi Champions? Sulla carta ci sono situazioni che possono illudere da un lato, e spaventare da un altro: per me è importante l’approccio che le squadre avranno alle gare. Naturalmente ogni girone è impegnativo, il nome conta, il blasone pure, ma al di là di tutto bisognerà avere fiducia nei propri mezzi. Ovvio, Psg, Real, City, ci sono quattro cinque formazioni che vanno al di là di ogni considerazione, per valori tecnici, per il resto le italiane possono fare molto bene.

Hojlund? Ha fatto esperienza in Premier, sarà un valore aggiunto, è il profilo ideale per completare il parco attaccanti del Napoli, a Bergamo era poco più che ragazzino, peraltro è un 2003 e Conte può plasmarlo a suo piacimento.

Campionato? I segnali della prima giornata sono stati interessanti, il Napoli si è riconfermato, l’Inter ha vinto in goleada, la Roma mi è piaciuta molto, non so se la Lazio ha sbagliato gara ma il Como è davvero una squadra di grande qualità, potrebbe essere la sorpresa della stagione, se non rientrano Milan e Juve. Apsettiamo però almeno cinque, sei giornate per avere un’idea più precisa.

Juric? Approccio soft, non di grande entusiasmo ma la piazza di Bergamo ha accettato il cambiamento con serenità, c’è continuità tattica con Gasperini, ovvio che dovrà faticare un po’…”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Condò, Chiariello, Galeone, Carletti e Mirone dai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’

Condò: “Il Napoli meritava di vincere nei 90′, Juventus una delusione” In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su […]

19 Giugno 2020 0 5 min read

Luca Marchetti: “Mertens? Il Napoli sta lanciando dei messaggi, situazione simile all’ultimo anno di Totti a Roma

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. “Mertens? A pensar male si fa […]

10 Marzo 2022 0 1 min read

Napoli, oggi avvenne – 15 novembre. Un gol di Pellegrini in Catanzaro-Napoli 0-1 del 1981

Il giorno 15 novembre il Napoli ha giocato sei partite, due in serie A, tre in serie B ed una in coppa Italia, conquistando quattro […]

15 Novembre 2017 0 29 sec read

Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti

Dopo la settimana di amichevoli internazionali, prima con l’Audi Cup e poi con la gara a Bournemouth, il Napoli riprende oggi pomeriggio gli allenamenti al […]

9 Agosto 2017 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui