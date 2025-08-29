Gino De Canio e Bortolo Mutti a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

Gigi De Canio è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Urna benevola, il Napoli passerà il turno. De Bruyne mi ha piacevolmente sorpreso”

“Il sorteggio Champions del Napoli? Lo definirei benevolo, tutto sommato, chiaramente sono discorsi che si fanno ad inizio stagione, poi magari durante il percorso dipenderà molto dal momento di forma di una squadra. In linea di massima il Napoli può passare il turno.

Conte valore aggiunto? Dirlo ancora una volta potrebbe sembrare per lui quasi “offensivo”, Antonio ha dimostrato ampiamente le sue qualità in Italia ed in Europa, non mi sorprende la sua elasticità, piuttosto quello che mi rende felice è il coinvolgimento di De Bruyne nel progetto Napoli, la sua è una partecipazione totale, fisica, atletica, contrariamente a ciò che molti addetti ai lavori pensavano il belga darà ancora tantissimo al calcio e gli azzurri ne trarranno giovamento.

Il ritorno di Elmas? Il macedone rientra nell’ambito di ciò che dicevo di Conte, che sfrutta al massimo le caratteristiche dei suoi elementi, ed Elmas è un giocatore duttile, che può fare più di un ruolo. Spalletti in passato l’ha valorizzato moltissimo, facendolo giocare un po’ ovunque, riconoscendogli questa duttilità, fermo restando che Luciano lo vedeva più come una mezz’ala.

Hojlund? Ottimo giocatore, avere più soluzioni di livello, cosa che un po’ al Napoli è mancata lo scorso anno e ciò rende l’idea del prodigio compiuto nella vittoria del campionato, fa stare più sereno l’allenatore nel corso di un’annata. Antonio ora si gira in panchina e vede elementi di grande spessore ed anche Hojlund lo è: il danese è giovane, non ha potuto dimostrare appieno le sue potenzialità anche perché lo United vive ultimamente stagioni un po’ altalenanti”.

Anche Bortolo Mutti è intervenuto a Febbre a 90:

“Importante l’approccio alle gare. Hojlund? Ottimo acquisto, profilo ideale per gli azzurri”

“I sorteggi Champions? Sulla carta ci sono situazioni che possono illudere da un lato, e spaventare da un altro: per me è importante l’approccio che le squadre avranno alle gare. Naturalmente ogni girone è impegnativo, il nome conta, il blasone pure, ma al di là di tutto bisognerà avere fiducia nei propri mezzi. Ovvio, Psg, Real, City, ci sono quattro cinque formazioni che vanno al di là di ogni considerazione, per valori tecnici, per il resto le italiane possono fare molto bene.

Hojlund? Ha fatto esperienza in Premier, sarà un valore aggiunto, è il profilo ideale per completare il parco attaccanti del Napoli, a Bergamo era poco più che ragazzino, peraltro è un 2003 e Conte può plasmarlo a suo piacimento.

Campionato? I segnali della prima giornata sono stati interessanti, il Napoli si è riconfermato, l’Inter ha vinto in goleada, la Roma mi è piaciuta molto, non so se la Lazio ha sbagliato gara ma il Como è davvero una squadra di grande qualità, potrebbe essere la sorpresa della stagione, se non rientrano Milan e Juve. Apsettiamo però almeno cinque, sei giornate per avere un’idea più precisa.

Juric? Approccio soft, non di grande entusiasmo ma la piazza di Bergamo ha accettato il cambiamento con serenità, c’è continuità tattica con Gasperini, ovvio che dovrà faticare un po’…”.