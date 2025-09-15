Napoli, Hojlund pensa già al City: è rimasto incollato alla tv a vedere il derby di Manchester

Il Napoli giocherà giovedì sera la sua prima partita nella League Phase di Champions League e uno dei più attesi dopo la gara di sabato è Rasmus Hojlund, che si confronterà contro una squadra che ha sfidato spesso in Premier con la maglia dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il danese ieri è rimasto incollato alla tv a guardare il derby di Manchester, vinto dal City 3-0 contro lo il “suo” United.

Un modo per supportare da lontano gli amici che ha lasciato da poco, ma anche per studiare la squadra di Pep Guardiola. Il classe 2003 non ha certo paura di misurarsi a un livello superiore, anzi non vede l’ora di farlo, anche per riscattare il suo passato. Stesso discorso vale per Kevin de Bruyne, che all’Etihad ci ha giocato e ha incantato, ma in estate è stato mandato via forse con troppa fretta.

Conte sembra voler giocare un calcio diverso, più propositivo e più offensivo rispetto al suo passato. La dimostrazione è anche il fatto che a centrocampo stanno giocando Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne tutti insieme, con lo scozzese e il belga che a turno si sacrificano nell’inedito ruolo per loro di esterno sinistro.

