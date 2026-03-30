Lukaku: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, ma devo curarmi bene

Attraverso le proprie storie Instagram, Romelu Lukaku ha fatto così chiarezza sul possibile caso sollevatosi con il Napoli circa il suo piano di recupero.

Napoli, le parole di Lukaku

“Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto.

La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice. Dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando sarò chiamato.

Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere per la mia squadra. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché recentemente non lo sono stato, e questo ha avuto un impatto anche mentale.

È stato un anno molto intenso… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando sarò chiamato in causa. È tutto ciò che voglio”.