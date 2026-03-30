Lukaku-Napoli: prove di tregua a distanza

Romelu Lukaku, il caso del giorno, è ancora in Belgio ad allenarsi in vista dei Mondiali ma, domani scade l’ultimatum del club azzurro. Oggi sono in programma nuovi contatti tra il calciatore, Conte e il ds Manna, per evitare il muro contro muro, quindi la rottura e giungere, quindi, ad un punto di incontro. Qualora l’attaccante belga non rientrasse al Centro Sportivo di Castel Volturno, sarebbe messo fuori rosa. A prescindere, Lukaku, torni o non torni verrà penalizzato con una multa pecuniaria assai cara. Il suo procuratore Pastorello sta cercando di trovare una soluzione diplomatica, onde scongiurare la spaccatura tra le parti. Dal canto suo Big Rom è molto tranquillo e sereno e non vorrebbe inimicarsi il suo punto di riferimento, da anni, qual è Antonio Conte. Attendiamo, pertanto, la giornata di domani per conoscere gli sviluppi della vicenda.