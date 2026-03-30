ANTEPRIMA – PARTITA BOSNIA vs ITALIA – Domani, a Zenica, notte da dentro o fuori per gli azzurri di Ringhio Gattuso

Grande attesa per gli azzurri ed i tifosi italiani, in chiave finale playoff per accedere ai Mondiali 2026 di giugno. Superato, seppur con qualche fatica, l’ostacolo Irlanda del Nord, domani, in quel di Zenica, notte da dentro o fuori ,contro la Bosnia, per la nostra Nazionale guidata da Ringhio Gattuso. Un match che gli azzurri non possono assolutamente fallire. Quale sarà la formazione da opporre ai padroni di casa che già annunciano un clima infuocatissimo nel piccolo stadio che ospiterà solo circa 9000 spettatori?. Il nostro Ct confermerà certamente il 3-5-2 visto a Bergamo. Dunque, difesa a tre, due esterni sulle corsie laterali, un regista a centrocampo, due mezzali ed in particolare un attacco formato da due centravanti; insomma il suo credo calcistico da sempre, in veste di allenatore. A difendere i pali, ovviamente il portiere del City, Gigio Donnarumma, quindi sul centrodestra del pacchetto arretrato vedremo il difensore della Roma Mancini, mentre a sinistra ci sarà Bastoni. Al centro l’emigrante ex Bologna, Calafiori. Come mezzali, Gattuso ridarà fiducia a Barella e Tonali, fungerà ancora da regista lo juventino Locatelli, con gli esterni Politano e Dimarco. Infine in avanti il duo Moise Kean e Retegui. Pertanto stesso modulo e stessi giocatori schierati nella partita di giovedì scorso. Riepilogando qui di seguito la probabile formazione italiana:

TALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

Per quanto riguarda la Bosnia, tra le fila avversarie diverse nostre conoscenze, quali per esempio Dzeko. Questo lo schieramento, a specchio, dei bosniaci:

Bosnia Erzegovina (3-5-2): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Commissario Tecnico: Sergej Barbarez

Passando alle statistiche della sfida di domani, l’Italia ha incontrato la Bosnia per sei volte nella storia internazionale, con questo bilancio che sorride agli Azzurri: