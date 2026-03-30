EDITORIALE

L’EDITORIALE – Polvere, sudore e leggi non scritte: l’epica del pallone sull’asfalto

Vincenzo Letizia 30 Marzo 2026 0 1 min read

C’era un tempo in cui il mondo non aveva confini digitali, ma perimetri segnati dal gesso o, più spesso, da due zaini stanchi buttati a terra a mo’ di pali. Era l’epoca in cui il destino di venti anime dipendeva dal capriccio di un unico sovrano: il proprietario del pallone. Non contava il talento, contava il possesso; se lui decideva che l’ingiustizia era troppa e stringeva il cuoio sotto l’ascella avviandosi verso casa, il sole tramontava in anticipo su ogni sogno di gloria. Era un potere assoluto, primordiale, che non ammetteva repliche ma solo una rassegnata diplomazia.

In quel microcosmo di cemento e polvere, le gerarchie erano scolpite nel marmo di una legge non scritta. Il “cicciottello”, investito per diritto divino del ruolo di estremo difensore, diventava il guardiano di un tempio senza rete, dove il VAR era solo il grido collettivo di chi giurava che la palla fosse passata “sotto la traversa immaginaria”. E mentre il fuorigioco restava un concetto astratto, quasi un’offesa personale alla libertà di movimento, il “furbo” restava lì, rapace d’area ante litteram, attendendo che la fisica o il caso gli recapitassero il pallone della vita.

​Le ferite? Medaglie al valore. Scavalcare cancelli arrugginiti per recuperare un pallone finito nell’antro di un cane leggendario era la nostra prova d’ercole. Tornavamo a casa con le ginocchia che sembravano mappe geografiche di sangue e terra, nascondendo i brandelli delle magliette sotto sorrisi angelici. Perché sapevamo che il giudizio di una madre era l’unico tribunale capace di sospenderci a tempo indeterminato, molto più severo di qualsiasi espulsione.

Non c’erano notifiche, non c’erano gruppi WhatsApp per decidere l’ora. Ci si trovava e basta, attratti dal rimbalzo sordo della sfera sul terreno. Giocavamo finché la luce non diventava un ricordo, e quell’ultimo gol — quello del “chi segna vince tutto” — era il rito che azzerava ogni ingiustizia precedente. Eravamo sporchi, esausti, ma terribilmente vivi. Ci siamo persi nei pixel, forse, ma quel sapore di asfalto e libertà resta l’unico trofeo che non sbiadirà mai.

Il calcio di strada non era solo un gioco, era una scuola di sopravvivenza emotiva dove l’unico arbitro era l’onore e l’unico premio era poter dire, il giorno dopo: “Ci vediamo lì”.

di Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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