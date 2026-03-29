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BASKET – Vanoli Cremona rialza la testa: Durham stende Napoli e riaccende la corsa salvezza

Vincenzo Letizia 29 Marzo 2026 0 1 min read

​La Vanoli Cremona interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte battendo Napoli 88-81 nella 24ª giornata di LBA. Un Aljami Durham monumentale da 34 punti trascina i lombardi in un quarto quarto dominato, ribaltando il massimo svantaggio di -11 e condannando gli uomini di Magro a un nuovo stop esterno.

​Torna il sereno al PalaRadi. Dopo un mese di digiuno, la Vanoli Cremona ritrova il foglio rosa e due punti d’oro per la permanenza in Serie A, superando la Gevi Napoli per 88-81. Una vittoria di nervi e percentuali, maturata proprio quando l’inerzia sembrava saldamente nelle mani degli ospiti.

La cronaca del match ha vissuto di due atti distinti. Nella prima metà di gara, Cremona ha faticato terribilmente dall’arco (1/11), aggrappandosi alla fisicità nel pitturato per restare in scia a una Napoli guidata dal solido duo Totè-Bolton. Al rientro dagli spogliatoi, i partenopei hanno tentato la fuga toccando il +11, ma il debutto casalingo di Battle e, soprattutto, l’esplosione di Aljami Durham hanno cambiato il copione.

L’ultimo quarto è stato un monologo biancoblu (27-13): l’ex Girona ha preso per mano la squadra segnando 12 punti in soli 5 minuti, chiudendo una prestazione mostruosa da 34 punti totali. Napoli, nonostante il controllo dei tabelloni per larghi tratti, è naufragata sotto i colpi del play americano e paga una scarsa precisione da due punti (45% contro il 65% locale). Per la squadra di Magro, la ricerca di un’identità continua a essere ostacolata dai troppi cambiamenti stagionali, mentre Cremona respira e guarda al finale di stagione con rinnovata fiducia.

Questa vittoria rappresenta molto più di due punti per Cremona: è la dimostrazione che, nonostante le polveri bagnate dall’arco, la squadra ha la solidità interna per reagire nei momenti critici. Di contro, Napoli conferma una preoccupante fragilità mentale; subire un parziale di tale portata nel momento decisivo evidenzia un’amalgama ancora precaria che rischia di compromettere il finale di stagione.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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