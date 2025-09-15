BOLLETTANDO

Serie A: per il titolo di capocannoniere Thuram sfida Lautaro, ma in quota irrompe Hojlund

Vincenzo Letizia 15 Settembre 2025 0 42 sec read

Un gol nel derby d’Italia, inutile ai fini del risultato, ma importante per prendere in solitaria la vetta della classifica dei capocannonieri. Marcus Thuram, dopo tre giornate, comanda con tre reti e vede il trono dei bomber della Serie A – come riporta Agipronews – scendere da 9 a 8, mentre sale da 5 a 5,25 quella del suo compagno di reparto, Lautaro Martinez, a secco da due giornate, come Jonathan David, primo rivale in quota a 6,50. Occhi puntati anche su Moise Kean, ancora senza reti in campionato, a 7,50, mentre con il gol all’esordio proprio contro la Fiorentina irrompe in quota Rasmus Hojlund passato da 16 a 9 nel giro di cinque giorni. Si sale in doppia cifra per Dusan Vlahovic, ora proposto a 12, con una clamorosa prima volta di Kevin De Bruyne, già a quota 2 centri, alta a 101 volte la posta.

 

EMT/Agipro

Vincenzo Letizia

