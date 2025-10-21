INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Conte: abbiamo inserito troppi nuovi giocatori e sarà un anno complesso

“C’è delusione, queste situazioni non capitano mai per caso e dobbiamo capitalizzare quello che è successo e invertire la tendenza”. Antonio Conte commenta così la pesante sconfitta del Napoli a Eindhoven contro il Psv. “L’anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile dove tutti sono andati oltre i propri limiti, eravamo compatti. Quest’anno con la Champions abbiamo inserito nove giocatori e sono stati troppi. Siamo stati obbligati. Sapevo che sarebbe stato un anno complesso. Il livello della Champions è questo. Abbiamo tanto da lavorare ma anche lavorando tanto ci vorrà tanta fatica – ha proseguito il tecnico azzurro – Io i giocatori li vedo ogni giorno: non voglio trovare scuse ma vedo certe situazioni che mi fanno dire che sarà un anno complesso. C’è da ricreare l’alchimia sapendo che ci sono tante nuove teste. Ci vuole il tempo per la connessione. Abbiamo fatto mercato perché siamo stati obbligati a farlo, l’anno scorso la rosa era striminzita e siamo stati bravi. Ci vuole tempo e pazienza: ci dobbiamo mettere tutti in gioco, anche i vecchi. Io mi prendo le responsabilità ma se ribadisco da inizio del ritiro che sarà un anno complesso… Io sono il più onesto possibile. Dobbiamo ritrovare energie fisiche e nervose”. (Mediaset)

