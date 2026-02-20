BOLLETTANDO

Atalanta-Napoli, Palladino (2,50) favorito su Conte: Krstovic sfida l’ex Hojlund tra i marcatori

Vincenzo Letizia 20 Febbraio 2026 0 1 min read

ROMA – Dopo il pareggio in rimonta ottenuto contro la Roma, il Napoli deve tornare a vincere per blindare la qualificazione alla prossima Champions League nel big match contro l’Atalanta, reduce dal ko europeo contro il Borussia Dortmund. Come riporta Agipronews, i bookie alla New Balance Arena vedono favorita la squadra di Palladino: l’«1» si gioca infatti a 2,50 su Planetwin365, mentre si sale a 3,10 il pareggio con il successo della squadra di Conte fissato a 3 volte la posta. Nonostante nove delle ultime dieci sfide tra Atalanta e Napoli siano terminate con almeno tre reti, i betting analyst di Better vedono l’Under (1,72) favorito sull’Over (2,05). Discorso diverso invece per il Goal visto a 1,80 e avanti rispetto al No Goal che invece è fissato a 1,95. In questo campionato i nerazzurri hanno già pareggiato per 1-1 ben sette volte: questo il risultato in pole a 5,75, mentre l’1-0 segue in quota a 7,75. L’1-3 (esito con cui il Napoli si impose all’andata) è proposto invece a 27,00.

MARCATORI Atalanta contro Napoli – decimate entrambe da numerosi infortuni – significa anche Krstovic contro Hojlund. La punta nerazzurra, a quota sette reti in campionato, è in pole – insieme a Ginaluca Scamacca, in gol anche nella gara d’andata – sulla lavagna marcatori a quota 2,40. Tra gli azzurri occhi puntati invece sull’attaccante danese, ex di turno avendo vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2022/2023: la sua nona rete in Serie A si gioca a 3,25.

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

