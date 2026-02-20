NEWS

Gennaro Iezzo: senza gli infortuni, il Napoli avrebbe combattuto per lo scudetto

20 Febbraio 2026

Gennaro Iezzo è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Domenica è una partita chiave, l’Atalanta è in salute, con Palladino sta facendo benissimo, conosciamo le caratteristiche della squadra nerazzurra, la gara è importantissima per consolidare la posizione Champions.

Gli infortuni? Ci sono annate in cui tutto gira storto, la causa è difficile da trovare, di sicuro tutte queste assenze continue e perduranti hanno penalizzato la stagione del Napoli, i punti di distacco dall’inter sono figli anche e soprattutto dell’impossibilità di ruotare a causa degli infortuni. Peccato, perché senza tutte queste assenze il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto fino alla fine.

“Non so cosa si possa chiedere di più a questa squadra. Meret? Annata sfortunatissima”

Del resto, se togli cinque, sei titolari ad Inter e Milan per cinque, sei mesi di fila, le cose cambiano, alla fine bisogna dire che il Napoli è lì, in zona Champions, non so davvero cosa si possa chiedere di più a questa squadra e a Conte.

Futuro? Tutto dipende ovviamente dalla Champions, il Napoli è una delle squadre più anziane d’Europa, bisogna rinverdire la rosa, è un discorso che società e tecnico dovranno affrontare una volta terminato il campionato.

Di sicuro ci sono già tre, quattro giovani in casa, Vergara su tutti. Alisson Santos ha spaccato la partita con la Roma, bisogna avere continuità però, e il ragazzo deve avere la possibilità di dimostrare di valere, spero che Conte lo metta in condizione di farsi notare, così come anche Giovane.

Meret? Annata sfortunatissima, vero che l’arrivo di Milinkovic faceva capire la gerarchia, mi dispiace per lui che è un portiere fortissimo, ha conquistato due scudetti in azzurro, ma le scelte le fa l’allenatore”.

Vincenzo Letizia

