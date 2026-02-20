NewsMix24

Coppe Europee – L’Italia si riscatta con le vittorie del Bologna e della Fiorentina, rispettivamente in Europa e Conference Laeague

Armando Fico 20 Febbraio 2026 0 23 sec read

Dopo la due giorni disastrosa di Atalanta, Juve e Inter, nei playoff di andata di Champions, ieri, finalmente le nostre due squadre italiane, impegnate in Europa e Conference League, hanno tolto gli schiaffi dalla faccia del Belpaese, attraverso i successi del Bologna, in Norvegia pe 1 a 0, contro il Brann e della Fiorentina, in Polonia, sul difficile campo del Jagiellonia Bialystok, per 3 a 0. Risultati che avvantaggiano rossobù e viola nei match di ritorno, a campi invertiti, la prossima settimana.

