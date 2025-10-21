INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo: “Siamo fragili, l’anno scorso eravamo più solidi”

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 1 min read

Il capitano azzurro ammette le difficoltà difensive dopo il pesante ko in Champions League
“Tanti errori che paghiamo a caro prezzo”, ammette il difensore
“Dobbiamo rialzarci subito per i tifosi”

Giovanni Di Lorenzo non si nasconde. Il capitano del Napoli ha parlato a caldo ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven, un risultato che ha lasciato il segno. “Una brutta figura“, ha ammesso il difensore, “bisogna analizzarla bene e capirne le motivazioni”. “Abbiamo parlato tanto in spogliatoio e ne riparleremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

Di Lorenzo ha sottolineato la fragilità difensiva della squadra: “Siamo fragili in questo momento. L’anno scorso eravamo molto solidi, quest’anno abbiamo perso compattezza ed equilibrio”. Il capitano ha riconosciuto che la squadra sta proponendo un gioco diverso in attacco, ma ha evidenziato che “non possiamo perdere certi gol”.

Riguardo alla partita, Di Lorenzo ha osservato che, dopo il 3-1 subito, la squadra ha perso cattiveria: “È vero, ma già dall’inizio abbiamo preso gol che non si possono prendere. Abbiamo perso compattezza, equilibrio e voglia di non prendere gol”. Ha poi aggiunto: “C’è sempre la sensazione che gli altri possano farci male e, contro queste squadre in Champions, gli errori li paghi”.

Nonostante la pesante sconfitta, Di Lorenzo ha cercato di vedere il lato positivo: “Tante volte, sconfitte così grosse possono far bene e possiamo trarre qualcosa di importante da questi risultati”. Ha concluso con un messaggio ai tifosi: “Ci dispiace per i tifosi: cercheremo di rialzarci subito e di pensare alla prossima partita che è tra qualche giorno”.

Il Napoli è chiamato a reagire e a ritrovare la solidità difensiva che lo ha contraddistinto nella passata stagione. La Champions League è una competizione in cui ogni errore può costare caro, e gli azzurri dovranno lavorare sodo per non compromettere il loro cammino europeo.

Vincenzo Letizia

