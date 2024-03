CHAMPIONS LEAGUE – Lazio, battuta 3 a 0 dal Bayern Monaco, fuori dalla competizione continentale mentre i tedeschi passano ai quarti

Serata storta per la Lazio di Maurizio Sarri, ieri sera, a Monaco, nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League, infatti i bavaresi, dopo la sconfitta di misura all’Olimpico, si sono imposti sui biancocelesti per 3 a 0, accedendo, pertanto ai quarti della massima competizione europea. Un brutto colpo per l’Italia che è in concorrenza con Germania e Spagna per il primato nel ranking continentale che consente l’ingresso di una quinta squadra nella prima prestigiosa manifestazione. La speranza, adesso, è riposta in Napoli e Inter che, la settimana prossima, affronteranno nel ritorno, le due spagnole Barcellona e Atletico Madrid. I nerazzurri partiranno dall’1 a 0 di San Siro, mentre i partenopei sono reduci dall’ 1 a 1 del Maradona. Qualora le due italiane non passassero il turno sarebbe un bel guaio. Auguriamoci, quindi che Inter e Napoli riescano nell‘impresa di eliminare le formazioni iberiche, per salvaguardare il nostro ranking.