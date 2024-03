Problema rigorista per il Napoli – Occorre trovare subito un calciatore idoneo a tirare i penalty, in vista del Barcellona

Il Napoli, oramai, da tempo, non ha più in squadra un calciatore che sappia tirare i rigori con precisione. Per la cronaca, l’ultimo rigorista affidabile è stato Marek Hamsik, dal suo addio, molti si sono adoperati nel tirare le massime punizioni ma con scarsi risultati. Finora, Osimhen su quattro calciati ne ha sbagliati due, uno decisivo al Dall’Ara di Bologna che è costato un importante successo. L’imminente match di ritorno di Champions col Barcellona, in Spagna, pone questo problema: nel caso che anche la partita di martedì prossimo finisse in parità, dopo i tempi regolamentari e i supplementari si andrebbe alla lotteria dei rigori e quindi , ora come ora, il Napoli sarebbe molto svantaggiato. In questa stagione si sono dimostrati più efficaci Politano e Zielinsky con due trasformazioni su due, pur se non sono stati dei tiri impeccabili. Inoltre, il polacco non ci sartà a Barcellona, perchè non in lista europea. Calzona, in questi giorni nel corso degli allenamenti, dovrà far cimentare i suoi nei tiri dagli undici metri, nel tentativo di trovare chi sarà più capace e chi darà maggiori garanzie. Il Napoli, quest’anno, ha già buttato al vento tre rigori che non sono pochi; conoscendo questa pecca, gli azzurri, domenica, hanno realizzato uno schema che si è rivelato fruttuoso, avanzando fuori dell’area di rigore avversaria, sperando di arrivare per primi nell’eventualità di respinta del portiere. Tanto è vero che Raspadori è stato lestissimo a ribadire in rete il gol vittoria. Naturalmente, però c’è stato anche un pizzico di fortuna e non sempre può arrivare, in soccorso, la dea bendata.