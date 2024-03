Verso Napoli vs Torino – Rrahmani in forte dubbio, al suo posto Ostigard accanto a Juan Jesus, Osi sarà in campo

Archiviata la vittoria contro la Juve, gli azzurri, dopodomani, torneranno al Maradona, nell’anticipo della 28esima giornata di campionato, per affrontare il Torino di Juric. In ottica Champions League, Calzona dovrà pensare a dosare il minutaggio dei suoi ragazzi. L’attaccante nigeriano, ieri ,non ha partecipato all’allenamento in gruppo ma ha lavorato in disparte per motivi precauzionali, tuttavia dovrebbe essere regolarmente nella formazione titolare, contro i granata. Diversa invece la situazione del difensore kosovaro che resta fortemente in dubbio per le sue precarie condizioni fisiche.. Al suo posto ci sarà Ostigard che farà coppia con il brasiliano Juan Jesus. Nella zona mediana, forse, continuerà l’alternanza fra Traorè e Zielinski che sembra favorito. Altro ballottaggio sarà quello tra Raspadori e Politano per la fascia destra.