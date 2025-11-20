CASO PLUSVALENZE – Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio: contestati gli acquisti di Osimhen e Manolas

Sotto la lente degli inquirenti le operazioni che hanno portato in azzurro Kostas Manolas e Victor Osimhen

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma per falso in bilancio in relazioni agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Lo riporta l’ANSA. Sotto la lente degli inquirenti il trasferimenti di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e le presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.

Aurelio De Laurentiis sarà processato per falso in bilancio: è questo l’unico dato realmente consolidato e confermato nell’ultima ora dalle fonti ufficiali. Il Gup di Roma, Rosamaria De Lellis, ha disposto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e della stessa società nell’ambito dell’indagine che riguarda gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

L’inchiesta ruota intorno a due operazioni di mercato: il passaggio di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli nel 2019 e l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Secondo l’accusa, alcune valutazioni economiche legate a tali trattative avrebbero alterato i bilanci del club producendo plusvalenze ritenute non congrue. Sul punto, però, non risultano nuovi elementi né integrazioni investigative: il quadro resta quello già delineato nelle scorse settimane.

Stabile anche lo scenario sportivo. La giustizia federale, che in passato aveva già archiviato la posizione del Napoli, al momento non ravvisa profili disciplinari immediatamente riapribili. Nessuna indicazione, dunque, su possibili penalizzazioni o procedimenti paralleli, almeno sulla base delle informazioni più recenti.

La difesa di De Laurentiis ribadisce la totale correttezza delle operazioni e dei criteri contabili adottati, sottolineando la volontà di chiarire ogni aspetto nella sede processuale. Il dibattimento è fissato per il 2 dicembre 2026, data da cui partirà l’esame formale dei documenti e delle perizie.

Un quadro che, nell’ultima ora, non ha registrato nuovi scossoni ma conferme solide: il processo ci sarà, le accuse restano le stesse, e il Napoli attende sviluppi mantenendo una linea di difesa netta e unitaria.

Gli avvocati di De Laurentiis e del Napoli hanno sempre respinto le accuse, dichiarando che i propri assistiti sono “assolutamente estranei alle contestazioni” e che il club ha agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili.