IL FISCHIETTO – LAZIO vs NAPOLI, dirige Orsato di Schio, al Var Irrati

Dopo il disastro fatto da Rapuano in Napoli – Inter, finale di Supercoppa, il designatore arbitrale Rocchi ha deciso di affidare la direzione del match di campionato, di domenica, Lazio vs Napoli, valido per la 22esima giornata, uno dei migliori fischietti italiani in circolazione, ovvero Daniele Orsato di Schio in provincia di Vicenza. Con lui gli assistenti Berti e Moro, il IV Uomo: Sacchi ed al VAR il duo Irrati-Paterna. Orsato ha diretto, in passato, la squadra azzurra in 38 partite, in cui i partenopei hanno raccolto 12 successi, 16 sconfitte e 10 pareggi. Recentemente il fischietto veneto ha arbitrato il Napoli il giorno dell’Immacolata nel dicembre scorso, data in cui la Juve si impose a Torino per 1 a 0.