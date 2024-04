LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: difensori centrali imbarazzanti, squadra “in vacanza” da inizio anno

MERET 5,5: errore impermeabile per via dell’ossessiva ricerca della costruzione dal basso. Però, risolve almeno un paio di situazioni pericolose con interventi provvidenziali

DI LORENZO 5,5: si batte, corre e urla. Ma la forma atletica e la testa non sono quelle delle scorso anno.

RRAHMANI 4: quest’ anno è inguardabile, errori su errori, anche di concetto o forse per mancanza di concentrazione, sta di fatto che questo è il fratello di quel mastino insuperabile dello scorso campionato.

OSTIGARD 5: lento, impacciato e poco attento. Riesce addirittura a farci rimpiangere Juan Jesus.

MARIO RUI 5: nervoso, poco attento dietro e per niente ispirato quando si spinge in avanti.

ANGUISSA 5: corre ma a vuoto e male.

(85′ SIMEONE 5,5: avrebbe un’occasione ghiotta per risultare decisivo, ma non ci arriva di piede per poco),

LOBOTKA 6: uno dei pochi che dimostra lucidità, qualità e continuità.

ZIELINSKI 5: quando si palesa dimostra le sue indubbie qualità. Il problema è che spesso è abulico e assente.

(78′ CAJUSTE 5: oggetto misterioso che continua a dare torto a chi ha scommesso su di lui);

POLITANO 6,5: gran gol e buone giocate nel primo tempo. Nel secondo tempo è meno incisivo, ma certamente non avremmo tolto lui dal campo.

(78′ RASPADORI 5,5: è una seconda punta centrale, in altri ruoli fatica e non rende)

OSIMHEN 6: sufficienza per la rete realizzata. Si divora però almeno altri due gol facili, facili…

KVARATSKHELIA 5,5: prestazione sotto tono la sua, lo ricordiamo soprattutto per un gran tiro intercettato dal bravoTurati. Per il resto maluccio oggi.

All. Calzona 5: solo sostituzioni ruolo su ruolo e quando finalmente si decide ad utilizzare le due punte centrali è ormai troppo tardi.