ANTICIPI DEL SABATO DI SERIE A – 32esima giornata, pari ad occhiali nel derby torinese e in Monza – Bologna

Un sabato di serie A senza sussulti e senza emozioni, solo pari a reti bianche nel derby della Mole e in Monza vs Bologna, mentre il Lecce ha battuto l’Empoli, nello scontro salvezza, per 1 a 0. Oggi, la 32esima giornata riparte con altre quattro gare, cominciando dal match dell’ora di Pranzo del Maradona, in cui si afftronteranno il Napoli e il Frosinone, poi alle 15 sarà la volta di Sassuolo – Milan, quindi, nel tardo pomeriggio spazio a Udinese vs Roma e per finire, alle 20,45 si sfideranno Inter e Cagliari. L’epilogo del turno si avrà domani con gli ultimi due posticipi che vedranno in campo Fiorentina e Genoa alle 18,30 e alle 20,45 Atalanta vs Verona.