Verso Lazio vs Napoli – Mazzarri in grande emergenza, probabile esordio in azzurro per il neo acquisto Ngonge

Come è noto a tutti, la squadra di Walter Mazzarri sta vivendo un momento particolare a causa della mancanza di tantissimi titolari, fuori per infortuni, Coppa d’Africa e squalifica, una fitta lista di ben 9 calciatori. Dunque è un Napoli decimato, quello a disposizione del tecnico toscano che dovrà inventarsi una formazione completamente inedita. A tal proposito, data la situazione si prospetta, per domenica, all’Olimpico, contro la Lazio, un probabile debutto in azzurro del neo acquisto Ngonge. L’ex Verona è in ballottaggio con il danese Lindstrom, ancora oggetto misterioso. Purtroppo, in avanti non ci sarà neanche il georgiano che è stato appiedato, assieme a Cajuste, per un turno dal giudice sportivo, per somma di ammonizioni. L’allenatore di San Vincenzo è al lavoro per studiare una formazione competitiva, rifacendosi nuovamente alla difesa a tre, suo cavallo di battaglia. In attacco tornerà prima punta Giacomo Raspadori, non essendoci il Cholito, con ai lati Politano e uno tra Ngonge e Lindstrom. In mediana altro ballottaggio tra Gaetano e Zielinski. Il polacco non sta giocando ma essendo al libro paga della società fino a giugno, sarebbe il caso di sfruttarlo, specialmente in questa assoluta carenza di uomini. Spetterà a Mazzarri decidere.