Monza, Zerbin e Popovic hanno firmato il contratto

Il Monza è pronto ad accogliere Alessio Zerbin, esterno offensivo classe 1999 in arrivo in prestito dal Napoli.

L’esterno italiano è arrivato a casa di Galliani e ha firmato il contratto che lo legherà al Monza. Si tratta di un rinforzo importante per il club brianzolo, che aggiunge qualità e aumenta le alternative a disposizione di Palladino.

Intanto anche Popovic ha firmato il suo contratto col Monza. L’annuncio ufficiale arriverà tra stasera e giovedì mattina, insieme a quello di Zerbin. Per l’arrivo dell’italiano, il club brianzolo ha anche pubblicato un post di pre-ufficialità sui propri social, postando la foto di uno “zerbino” come indizio per i suoi tifosi.

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’arrivo di Zerbin: “Mancano ancora gli ultimi documenti, ma diciamo che ci siano buone probabilità (ride, ndr). È un giocatore fortemente voluto da Palladino”.

Queste invece le parole di Zerbin: “Abbiamo avuto diversi incroci col Monza. Sono molto orgoglioso e fiero di essere qua, spero di ripagare tutta la fiducia. Il mister lo conoscerò tra poco, sarà una bella serata”.

