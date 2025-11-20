SCI ALPINO – Giada D’Antonio doppia vittoria in Svizzera

L’atleta dello sci club Vesuvio, al suo debutto nel circuito FIS con i colori della nazionale italiana, vince due gare di slalom: la Coppa Europa è dietro l’angolo



Ancora risuonano le parole del Presidente della FISI, Flavio Roda che ha esaltato i progressi e i risultati del Comitato Campano, durante la presentazione della stagione a Napoli, che scoppia la bomba. La bomba in questo caso si chiama Giada D’Antonio, veste i colori dello sci club Vesuvio ed ha appena collezionato due vittorie internazionali al suo esordio con la maglia della nazionale italiana.

La sedicenne ha vinto, ieri e oggi, a Mürren Schilthorn, in Svizzera, i due slalom FIS stracciando letteralmente le avversarie. Nella gara di ieri è partita col pettorale n 84 e dopo la prima manche era quarta. Nella seconda prova ha recuperato conquistando il primo posto, consegnando ben 44 centesimi in totale alla seconda classificata.

Oggi ha vinto nuovamente, così come può fare una grande campionessa. Tra i pali stretti della prima discesa ha accumulato un vantaggio di 1 secondo (nonostante il pettorale alto, il n .63), che si è intelligentemente amministrato nella seconda manche, senza prendere rischi inutili. Una prova più tranquilla che le ha fatto conquistare comunque l’oro con un vantaggio di 45 centesimi di secondo.

“Siamo orgogliosi dei risultati di Giada, che confermano appieno le aspettative – ha dichiarato Antonio Barulli presidente del Comitato Campano – Siamo certi che con oggi si inizia un nuovo percorso che speriamo la porti in tempi brevi a competere nei circuiti europei e mondiali. Ho appena sentito il presidente Roda che si è congratulato per gli splendidi risultati ottenuti “.

L’attenzione della Federazione verso la giovane atleta diventa sempre più concreta e si prefigura una stagione piena di sorprese. La Black Panther che vive a San Sebastiano al Vesuvio, ma di origini colombiane ha cominciato e far conoscere il suo talento in campo internazionale.

Nell’arco di due giorni ha confermato 23 punti FIS (confermando i 23,00 di ieri), opzionando un debutto in Coppa Europa che potrebbe già avvenire nel prossimo mese di dicembre.

