IL FISCHIETTO – Napoli vs Torino affidata ad Orsato di Schio, al Var Valeri

Daniele Orsato di Schio, Vicenza, sarà il fischietto che dirigerà l‘anticipo di dopodomani, a Fuorigrotta, tra il Napoli e il Torino, valido per la 28esima giornata di Serie A. I collaboratori saranno:

Assistenti: Preti-Scarpa. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Valeri-Marini. Sono ben 41 i precedenti con gliazzurri. L’arbitro veneto ha diretto il Napoli fin dal 2007, in serie B, prima gara fu Napoli – Frosinone che fece sospendere temporaneamente, per spari di fuochi d’artifico. Il match terminò col risultato di 1 a 1. Solo 12 i successi dei partenopei con lui in campo. Orsato si è visto, recentemente, nellla partita contro la Lazio, all’Olimpico, del gennaio scorso, finita a reti bianche.