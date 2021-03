Tamponi Lazio: 7 mesi di stop a Lotito e 150mila euro di multa al club.Il comunicato della FIGC

Questo il comunicato ufficiale attraverso il quale la FIGC ha reso noto le decisioni relative al caso tamponi della Lazio e per il suo presidente Claudio Lotito: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la Lazio con un’ammenda di 150mila euro. La società era stata deferita per la violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Il TFN ha inoltre inflitto 7 mesi di inibizione al presidente della società Claudio Lotito e 12 mesi di inibizione ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia.”