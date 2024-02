Possibili mosse di Mazzarri a San Siro – Stasera il Napoli, contro il Milan, col 3/5/1/1?

Ieri sera la Roma è incappata nella sconfitta interna con l’Inter, pur avendo giocato una buonissima patita, tuttavia, non ha preso punti. Quindi, il Napoli potrebbe approfittare di questo passo falso dei giallorossi per accorciare il distaccoin classifica. Naturalmente l’ostacolo che si frappone, per questa chance ,è dei più difficili da sormontare, dovendo incontrare la terza in classifica, ovvero il Diavolo rossonero. Di conseguenza il tecnico degli azzurri ha studiato delle possibili soluzioni tattiche per imbrigliare Pioli. Da quanto si è visto negli allenamenti, in quel di Castel Volturno, Mazzarri potrebbe riocorrere al midulo a lui caro che è il 3/5/1/1. Dunque, se così fosse, davanti a Gollini scenderebbero in campo Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, mentre Mazzocchi agiràebbe a sinistra in luogo dello squalificato Mario Rui. Sulla fascia destra, ovviamente, Di Lorenzo, quindi Lobotka e Anguissa in mediana affiancati da Piotr Zielinski che dovrebbe tornare titolare. Infine, come visto contro il Verona, una settimana fa, Kvaratskhelia in forma smagliante, svarierebbe sulla trequarti campo, accentrandosi, alle spalle dell’unica punta Simeone. Naturalmente, per ora, si tratta soltanto di un‘ipotesi ma molto attendibile, vista la forza dell’attacco milanista. Poco più di 10 ore e sapremo se saranno queste le mosse dell’allenatore di San Vincenzo, il quale deve sfatare pure il tabù che lo vede quasi sempre perdente con Pioli.