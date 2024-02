ANTICIPI DEL SABATO – 24esima di A, Controrimonta Inter, a Roma, ora la Juve è a 7 punti

Dopo il match di venerdì che ha visto l’ennesimo k o interno della Salernitana, contro l’Empoli, il sabato degli anticipi di A, valevoli, per la 24esima giornata di campionato ha registrato il successo dell’Inter, all’Olimpico di Roma, in controrimonta per 4 a 2, consentendo ai nerazzurri di allungare il distaccco sulla Juve a sette punti. Prima sconfitta per Daniele De Rossi, ma i giallorossi hanno disputato una buona prestazione. Nelle altre due gare, vittoriia della Lazio a Cagliari per 3 a 0 e pari, al Mapei Stadium, per 1 a 1 tra Sassuolo e Torino. Quest’oggi sono in prigramma cinque partite di cui la più importante è Milan – Napoli, posticipo delle 20,45, a San Siro. Si parte all’ora di pranzo con Fiorentina – Frosinone, quindi alle 15 , due gare: Monza – Verona e Bologna – Lecce, poi, alle 18 spazio a Genoa – Atalanta. Il turno si chiuderà domani sera con l’ultimo posticipofra la Juventus e l’Udinese.