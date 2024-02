IL FISCHIETTO – Milan vs Napoli, dirige Doveri di Roma, al Var Di Paolo con Valeri

Il designatore arbitrale Rocchi ha scelto, per dirigere, il posticipo serale della domenica di serie A, Milan – Napoli, valido per la 24esima giornata di campionato, l’arbitro Doveri di Roma. I suoi assistenti saranno Bindoni e Baccini il IV Uomo: Marchetti e per finire al VAR agiranno Di Paolo e Valeri. Il fischietto della capitale vanta i seguenti precedenti con gli azzurri:

21/04/2012 Napoli Novara C 2 0 07/10/2012 Napoli Udinese C 2 1 17/02/2013 Napoli Sampdoria C 0 0 25/09/2013 Napoli Sassuolo C 1 1 12/01/2014 Napoli Hellas Verona T 3 0 17/03/2014 Napoli Torino T 1 0 24/09/2014 Napoli Palermo C 3 3 Napoli Sampdoria C 4 2 23/08/2015 Napoli Sassuolo T 1 2 01/11/2015 Napoli Genoa T 0 0 07/02/2016 Napoli Carpi C 1 0 17/09/2016 Napoli Bologna C 3 1 09/10/2019 Napoli Torino C 5 3 6/01/2020 Napoli Milan C 2 1 06/05/2018 Napoli Torino C 2 2 26/09/2018 Napoli Parma C 3 0