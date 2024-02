Crotone-Benevento, Auteri: “L’avversario è forte ma noi abbiamo la nostra identità”

Ecco alcune affermazioni di mister Auteri alla vigilia del match che il benevento disputerà in trasferta contro il Crotone:

“Ciano ha smaltito i postumi influenzali e sta bene ma anche Improta si è ripreso. Entrambi sono disponibili. Ho tanti giocatori sullo stesso livello. Talia, Agazzi o Pinato sono tutti importanti. A gara in corso o dall’inizio ci sarà spazio per tutti. All’andata non c’ero e quello che posso dire è che il Crotone è una squadra forte. In attacco ha calciatori importanti. Noi abbiamo la nostra identità e andiamo alla ricerca della continuità. Abbiamo preparato bene questa gara. Non guarderei la classifica nemmeno se fossimo al posto della Juve Stabia. Vederla adesso non ha senso.

Karic si accende e spegne. Con lui ho parlato e dal punto di vista pratico non ho visto ciò che avrei voluto vedere. Pertanto non è cambiato nulla.

Se firmerei per sette punti in tre gare? Io vorrei farne 12. Bisogna andare alla ricerca della prestazione, del possesso e della fase difensiva. Dobbiamo essere equilibrati ma propositivi.

Chi ha conosciuto Imbriani certi aspetti li vive di più. Il nostro gruppo ha solo sentito parlare di alcune cose. E’ giusto pensarci perchè era un ottimo calciatore e un grande uomo.

Simonetti, Terranova e Ciciretti rientrano fra quelle scelte che mi porto dietro e che potrebbero trovare spazio nell’ottica delle tre gare. Sono tutti a disposizione ma non ho ancora deciso.

Nardi ha caratteristiche diverse dagli altri calciatori. Tutti possono affiancarlo ma nessuno ha il posto assicurato e la rotazione sarà fondamentale.

La capacità realizzativa del Crotone e la nostra difesa saranno due aspetti di questa gara. A volte gli aspetti statistici possono essere invertiti ma ciò che conta è quello che faremo in campo”.