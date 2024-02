Laurentiis e l’esclusione di Zielinski: “Nessuna ripicca, ma da luglio non sarà più nostro…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Walter Mazzarri alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona. Tra i temi, la spiegazione dell’esclusione di Piotr Zielinski dalla lista UEFA del club azzurro: “C’è stato bisogno di tenere presenti tutte le varie componenti, restrittive non per colpa nostre, ma non per quanto riguarda la UEFA, che prevede meno presenze rispetto al campionato nazionale. A un certo punto, poiché noi abbiamo fatto dei nuovi acquisti, e mi dispiace per un centrocampista al quale abbiamo dovuto rinunciare, abbiamo dovuto rinunciare anche a Zielinski.

Lo conosciamo, sappiamo perfettamente cosa può dare e cosa non può dare, mentre in funzione della prossima annualità devo capire chi ho preso in maniera definitiva e chi in opzione. Bisogna sempre saper scindere: qual è l’investimento vero? È la sperimentazione, non la vittoria a ogni costo. Io devo riuscire a capire gli errori del passato e le cose che non funzionano.

Dal 18 di febbraio, avendo la rosa al completo, ci saranno le opportunità di dire che il campionato riparte davvero, in maniera più corposa. Io leggo che qualcuno ha pensato a una ripicca nei confronti di Zielinski: assolutamente no. L’ho già detto: è una splendida persona, è un bravissimo ragazzo e un giocatore di livello. Però le scelte sono state fatte, visto che lui è in uscita e dal primo luglio non sarà più con noi, aprendo una finestra sulle possibili opportunità di entrata, se confermarle. Traoré ha delle opzioni per il riscatto, la stessa cosa per Dendoncker per il quale purtroppo non c’era posto”. TMW