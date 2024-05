Il Real ribalta il Bayern al 91′ e va a Wembley!

Ancelotti schiera Bellingham dietro a Vinicius e Rodrygo, Tuchel sorprende lasciando fuori Goretzka per dare spazio a Pavlovic. Sulla trequarti Gnabry, Musiala e Sané con Kane punta. I ritmi sono alti fin dai primi minuti: al 6′ Rodrygo arriva tardi su un cross perfetto di Carvajal e non riesce a colpire il pallone. Anche il Bayern però si fa vedere: all’8 Pavlovic verticalizza per Kimmich, bravo ad appoggiarsi su Musiala, che a sua volta allunga su Gnabry, che sbaglia il passaggio per Kane, solissimo davanti alla porta. Da quel momento sale in cattedra Neuer: al 13′ si esalta su Vinicius mandando la palla sul palo, e si ripete al 40′. Al 59′ è spettacolare la parata sulla punizione di Rodrygo, poco dopo, con la mano aperta, respinge l’ennesima conclusione d Vinicius. Il Bayern pensa soprattutto a difendere, in attacco si vede sporadicamente: Kane sfiora il vantaggio al 29′ con una bellissima girata al volo (Lunin si salva in angolo), Davies ci prova invece al 48′, ma la sua conclusione viene deviata da Carvajal.

