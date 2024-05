Galderisi, De Maggio, Cucchi, Mandarini, Dgebuaze, Satin, Baiano a Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Scamacca sta facendo cose straordinarie quest’anno, ma è doverso da Osimhen. Basta servirlo e lui fa goal. Gli Europei saranno fondamentali per lui per capire quanto possa incidere in certe competizioni. Però sostituire Osimhen con Scamacca è un bel rischio. Osimhen? Si muove con facilità, fa sempre il movimento giusto e quando riparte diventa imprendibile. Io avrei premiato il suo gesto in occasione del secondo goal ad Udine, il goal gliel’avrei dato (scherza ndr.). Ha caratteristiche che non vedo in giro per l’Europa. Dovbik? Un altro Osimhen non lo trovi, poi bisogna capire che cosa vuol fare il Napoli. Santiago Gimenez? In prospettiva potrà fare grandissime cose, mi piace molto, si fa rispettare in area di rigore”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal: “Sono prudente su Pioli, ci sono dei nomi sulla lista della società: Pioli e Allegri che sono sotto contratto con Milan e Juventus e che quindi potrebbero decidere di rimanere fermi, poi ci sono Gasperini e Italiano anche loro entrambi sotto contratto con Atalanta e Fiorentina. Giuffrida, agente di Pioli, ha incontrato De Laurentiis e potrebbe esserci un accordo ma ci vuole prudenza, bisogna aspettare. Conte? Non possiamo dirvi nulla. Quando avremo delle notizie certe le approfondiremo e nel caso ve le comunicheremo. Noi siamo fermi alla brusca frenata”.



Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli e Lazio stanno vivendo una stagione complicata dopo lo scudetto di una e il secondo posto dell’altra dell’anno scorso. Difficile comprendere le cause di questo calo di queste due squadre. L’addio di Spalletti ha creato un terremoto nello spogliatoio. Pioli? La sua Lazio, come il Milan suo, ha espresso un bel gioco. E’ un elemento molto importante perchè Napoli si è innamorata della sua squadra per il bel gioco. Pioli è in grado di riprodurre un gioco di quel tipo. Lotito e De Laurentiis non sono proprio amici, ma solo perchè sono molto simili. Sono un po’ dittatoriali (scherza ndr.), ma Pioli ha già avuto a che fare con Lotito e non troverà difficoltà con De Laurentiis”.



Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gasperini è in cima ai pensieri di De Laurentiis, ma non si può affondare il colpo perchè l’allenatore è impegnato in diverse competizioni. Vuol scrivere la storia in Europa con l’Atalanta, è impegnato su tre fronti. Anche Italiano piace molto a De Laurentiis, ha idee e tanta fame. Kvaratskhelia? Il Napoli può non temere alcun attacco, il giocatore ha un contratto fino al 2027 e c’è tutta l’intenzione di modificarlo e ci stanno lavorando. Il suo agente è stato a Napoli per una settimana a ridosso della gara con la Roma e tornerà. Non c’è ancora intesa, ma se ne riparlerà. Però so che il PSG ha un’emorragia di talento clamorosa, Mbappè può lasciare e potrebbe pensare a sostituirlo con Kvaratskhelia. Sudakov? S’è scritto tanto, stesso lui ha rivelato che il Napoli offrì per lui 40 mln a gennaio. Però si sta scatenando un’asta, l’ad del club ucraino ha detto che 50 mln oggi non basterebbero. Dovbik? E’ uno dei nomi che si fanno per la sostituzione di Osimhen, ma non credo sia il preferito”.



Kakha Dgebuaze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il fratello di Kvicha Kvaratskhelia è fortissimo, però è ancora molto giovane, vedremo in futuro. Il futuro di Kvicha?Qui in Georgia non sappiamo nulla delle trattative tra l’entourage del calciatore e il Napoli per il rinnovo. Spero rinnovi col Napoli anche perchè non mi risulta abbia avuto contatti concreti con altri club. Ho letto che il Barcellona lo vorrebbe, ma sono certo che lui resti a Napoli per l’anno venturo. PSG? Se giochi in Serie A e vuoi migliorare devi andare in Spagna o in Inghilterra, ma non in Francia”.



Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia verso il PSG? Mi sorprenderebbe, non ho mai sentito questa notizia. Forse sarà Sagnol a spingerlo verso il PSG perchè è francese, ma non ci credo a questa notizia. Pioli? Non conosco il suo futuro, ma è un allenatore top e se il Napoli vuol ripartire con un ciclo vincente sarebbe una buona soluzione. Penso avrà anche altre richieste oltre al Napoli, toccherà a Stefano valutare, so che lui ha sempre avuto il pallino di fare un’esperienza all’estero”.



Francesco Baiano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nuovo allenatore del Napoli? Punterei su Antonio Conte, ha una fame incredibile di rientrare e far bene. Poi porta disciplina e dopo un anno così il Napoli ha bisogno di un allenatore di grande personalità. Prendere uno come lui è la dimostrazione che la società vuol fare le cose per bene. Conte sarebbe una garanzia per i tifosi, poi è sempre il campo a dire la verità. Conte non è uno che partecipa, è uno che va a vincere. Sarri? Non s’è lasciato molto bene con De Laurentiis e al primo inciampo potrebbero nascere dei dissidi. Quando Allegri arrivò alla Juventus non lo volevano far entrare nel centro sportivo e poi ha vinto 4 o 5 scudetti”.