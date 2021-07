Mercato: l’ex Ancelotti punta su Fabian Ruiz, il Real offre 20mln più Martin Odegaard

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo “Diario Gol” l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, oggi al Real Madrid, punta sul centrocampista azzurro Fabian Ruiz per rinforzare la squadra. L’allenatore di Reggiolo conosce molto bene il giocatore e a suo dire sarebbe l’ideale per la zona mediana del campo. Il club iberico, dunque, cerca di accontentare la richiesta dell’allenatore, per cui ha già inoltrato al Napoli un’offerta per portare in patria il forte calciatore. La proposta sarebbe di 20 milioni di euro cash più il cartellino di Martin Odegaard, centrocampista norvegese di soli 22 anni. Per il gioiellino di Spalletti, andare a far parte dei blancos sarebbe un sogno, prima perchè guadagnerebbe il doppio di quanto percepisce attualmente e poi perché ritornerebbe a casa. Il giovane centrocampista norvegese potrebbe rivelarsi l’uomo giusto per il neo tecnico azzurro, tuttavia il problema sarebbe il lauto ingaggio, visto che Odegaard, in Premier guadagna la bellezza di 4,5 milioni all’anno, cifra troppo onerosa per la società partenopea. Il ventiduenne che nella passata stagione ha militato nell‘Arsenal, pur non disputando un’annata brillante, ha talento da vendere e può giocare sulla trequarti in tutte le zone, ma anche da esterno destro o sinistro; insomma una specie di jolly molto utile. Dal canto suo, il presidente De Laurentiis sarebbe anche disposto a vendere lo spagnolo, però valuta il suo cartellino non meno di 50 milioni di euro, un costo elevato, data la crisi economica che attraversa il calcio e visto il campionato poco entusiasmante col Napoli e la grande delusione degli europei, torneo in cui ha fatto soltanto da semplice comparsa.